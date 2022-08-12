Бахмутський напрямок: росіяни зазнали втрат та відійшли у напрямку 7 населених пунктів

Деталі

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Окрім того, загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

Цитата

«Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії. На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти обстріляли центральну частину Бахмута на Донеччині.