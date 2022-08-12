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Бахмутское направление: россияне понесли потери и отошли в направлении 7 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 160756 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. На направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться, однако россияне понесли потери и отошли в направления семи населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Бахмутское направление: россияне понесли потери и отошли в направлении 7 населенных пунктов

Детали

Сообщается, что на Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюков. Авиаудары зафиксированы у Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

Кроме того, захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.

Цитата

«Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. На направлении Покровского – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться», – говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли центральную часть Бахмута на Донбассе.

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