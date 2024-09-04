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Байден відреагував на трагедію в Полтаві: засудив атаку рф "найрішучішим чином"

Байден відреагував на трагедію в Полтаві: засудив атаку рф "найрішучішим чином"

Київ • УНН

 • 122938 перегляди

Президент США Джо Байден рішуче засудив ракетний удар рф по Полтаві, що призвів до загибелі понад 50 людей. Він заявив, що США продовжать надавати Україні системи ППО та іншу необхідну допомогу.

Президент США Джо Байден "найрішучішим чином" засудив атаку рф на Полтаву 3 вересня, та заявив, що російський диктатор володимир путін пробує "зламати волю вільного народу".  Про це йдеться у заяві Байдена, яку оприлюднив Білий Дім, передає УНН

Раніше сьогодні ( 3 вересня - ред.) російські ракети завдали удару по військовому навчальному центру та лікарні в Україні, внаслідок чого загинули понад 50 осіб і десятки дістали поранення. Я найрішучішим чином засуджую цей сумний напад. Цей напад - трагічне нагадування про триваючі й обурливі спроби путіна зломити волю вільного народу. Але ось уже два з половиною роки народ України стоїть непохитно

- йдеться у заяві Байдена.

Як вказав Байден, Сполучені Штати продовжуватимуть стояти на боці України, зокрема надаючи системи ППО і можливості, необхідні для захисту їхньої країни. 

"Не помиляйтеся: росія не переможе в цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня Сполучені Штати будуть з ними", - додав Байден. 

Доповнення 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу вказав, що удар рф по Полтаві - "ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості путіна щодо народу України". 

"Як ясно дав зрозуміти президент Байден, наша підтримка України залишається непохитною, і ми й надалі приділятимемо увагу зміцненню їхніх збройних сил і протиповітряної оборони проти таких нападів і атак.  Як ви бачили, лише 10 днів тому ми оголосили про чергову військову допомогу.  Вона включала боєприпаси для систем HIMARS, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, протитанкові та протиброньові системи Javelin.  І найближчими тижнями буде надано ще більше.  Тож ми продовжимо підтримувати Україну в її спробах захиститися від подібних атак", - наголосив Кірбі.

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Полтаві зросла до 27103.09.24, 20:00 • 22360 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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