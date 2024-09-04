Байден відреагував на трагедію в Полтаві: засудив атаку рф "найрішучішим чином"

Президент США Джо Байден "найрішучішим чином" засудив атаку рф на Полтаву 3 вересня, та заявив, що російський диктатор володимир путін пробує "зламати волю вільного народу". Про це йдеться у заяві Байдена, яку оприлюднив Білий Дім, передає УНН.

Раніше сьогодні ( 3 вересня - ред.) російські ракети завдали удару по військовому навчальному центру та лікарні в Україні, внаслідок чого загинули понад 50 осіб і десятки дістали поранення. Я найрішучішим чином засуджую цей сумний напад. Цей напад - трагічне нагадування про триваючі й обурливі спроби путіна зломити волю вільного народу. Але ось уже два з половиною роки народ України стоїть непохитно