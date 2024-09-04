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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 06:02  •  51298 просмотра

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Президент США Джо Байден решительно осудил ракетный удар рф по Полтаве, приведший к гибели более 50 человек. Он заявил, что США продолжат предоставлять Украине системы ПВО и другую необходимую помощь.

Президент США Джо Байден "самым решительным образом" осудил атаку рф на Полтаву 3 сентября, и заявил, что российский диктатор владимир рутин пробует "сломать волю свободного народа". Об этом говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый Дом, передает УНН

Ранее сегодня (3 сентября - ред.) российские ракеты нанесли удар по военному учебному центру и больнице в Украине, в результате чего погибли более 50 человек и десятки получили ранения. Я самым решительным образом осуждаю это печальное нападение. Это нападение - трагическое напоминание о продолжающихся и возмутительных попытках путина сломить волю свободного народа. Но вот уже два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо

- говорится в заявлении Байдена.

Как указал Байден, Соединенные Штаты будут продолжать стоять на стороне Украины, в частности предоставляя системы ПВО и возможности, необходимые для защиты их страны. 

"Не ошибайтесь: россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день Соединенные Штаты будут с ними", - добавил Байден. 

Дополнение 

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга указал, что удар рф по Полтаве - "еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости путина в отношении народа Украины". 

"Как ясно дал понять президент Байден, наша поддержка Украины остается непоколебимой, и мы и в дальнейшем будем уделять внимание укреплению их вооруженных сил и противовоздушной обороны против таких нападений и атак.  Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередной военной помощи.  Она включала боеприпасы для систем HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, противотанковые и противоброневые системы Javelin.  И в ближайшие недели будет предоставлено еще больше.  Поэтому мы продолжим поддерживать Украину в ее попытках защититься от подобных атак", - подчеркнул Кирби.

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Полтаві зросла до 2713 сентября 2024, 17:00 • 20860 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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