Б.Обама закликав В.Путіна дотримуватися мінських домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Барак Обама під час коротких переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті АТЕС закликав Москву дотримуватися мінських домовленостей. Про це заявив офіційний представник Білого дома, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Б.Обама закликав президента В.Путіна дотримуватися взяті Росією зобов'язання в рамках мінських угод, що підкреслює прихильність США і наших партнерів щодо суверенітету України", - сказав чиновник.
Нагадаємо, В.Путін і Б.Обама поговорили на саміті АТЕС.