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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Б.Обама закликав В.Путіна дотримуватися мінських домовленостей

Б.Обама закликав В.Путіна дотримуватися мінських домовленостей

Київ • УНН

 • 9472 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Барак Обама під час коротких переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті АТЕС закликав Москву дотримуватися мінських домовленостей. Про це заявив офіційний представник Білого дома, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Б.Обама закликав президента В.Путіна дотримуватися взяті Росією зобов'язання в рамках мінських угод, що підкреслює прихильність США і наших партнерів щодо суверенітету України", - сказав чиновник.

Нагадаємо, В.Путін і Б.Обама поговорили на саміті АТЕС.

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