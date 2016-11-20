Б.Обама призвал Путина соблюдать Минские договоренности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент США Барак Обама во время коротких переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС призвал Москву соблюдать Минские договоренности. Об этом заявил официальный представитель Белого дома, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Б.Обама призвал президента Путина соблюдать взятые Россией обязательства в рамках минских соглашений, что подчеркивает приверженность США и наших партнеров по суверенитету Украины", - сказал чиновник.
Напомним, В.Путин и Б.Обама поговорили на саммите АТЭС .