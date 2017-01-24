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Б.Обама з дружиною прибули на відпочинок до британського мільярдера Р.Бренсона - ЗМІ

Б.Обама з дружиною прибули на відпочинок до британського мільярдера Р.Бренсона - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Екс-президент США Барак Обама зі своєю дружиною Мішель прилетіли на курорт британського мільярдера Річарда Бренсона до Британських Віргінських островів, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що колишня перша леді прилетіла на приватному літаку бізнесмена. Чи перебував на борту Б.Обама чи він добирався до пункту призначення окремо, не уточнюється.

Повідомляється, що подружжя відправилося на острів Некер, де знаходиться курорт Бренсона.

Офіційної інформації з приводу візиту немає. Чи будуть екс-президент і його дружина зустрічатися з мільярдером, невідомо.

Як повідомляв УНН, Б.Обама в перший день відпустки відпочивав на полі для гольфу.

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