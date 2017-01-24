Б.Обама с супругой прибыли на отдых к британскому миллиардеру Р.Брэнсону - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Экс-президент США Барак Обама со своей женой Мишель прилетели на курорт британского миллиардера Ричарда Брэнсона на Британскин Виргинскин острова, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что бывшая первая леди прилетела на частном самолете бизнесмена. Находился ли на борту Б.Обама или он добирался до пункта назначения отдельно, не уточняется.
Сообщается, что супруги отправились на остров Некер, где находится курорт Брэнсона.
Официальной информации по поводу визита нет. Будут ли экс-президент и его жена встречаться с миллиардером, неизвестно.
Как сообщал УНН, Б.Обама в первый день отпуска отдыхал на поле для гольфа.