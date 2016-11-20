Б.Обама виступив проти упередженості щодо Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Барак Обама виступив проти упередженості щодо майбутнього американського лідера Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Це не завжди одне і те ж, як людина веде передвиборчу кампанію і як він потім керує країною”, — сказав чинний президент США.
Також Б.Обама пояснив, що не очікує серйозних змін у зовнішньополітичному курсі США щодо Латинської Америки. На його думку, найкращий спосіб захистити американські інтереси — це підтримувати хороші відносини з сусідніми державами.
“Не чекайте гіршого, сподівайтеся на те, що адміністрація виконає свою роботу. І тільки тоді можна буде давати свою оцінку”, — звернувся він до 1000 студентів та молодих лідерів у Лімі.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама в суботу на зустрічі з лідерами 11 країн-учасниць Транстихоокеанского партнерства обговорив продовження співпраці Сполучених Штатів з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном.