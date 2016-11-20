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Б.Обама виступив проти упередженості щодо Д.Трампа

Б.Обама виступив проти упередженості щодо Д.Трампа

Київ • УНН

 • 9818 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Барак Обама виступив проти упередженості щодо майбутнього американського лідера Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Це не завжди одне і те ж, як людина веде передвиборчу кампанію і як він потім керує країною”, — сказав чинний президент США.

Також Б.Обама пояснив, що не очікує серйозних змін у зовнішньополітичному курсі США щодо Латинської Америки. На його думку, найкращий спосіб захистити американські інтереси — це підтримувати хороші відносини з сусідніми державами.

“Не чекайте гіршого, сподівайтеся на те, що адміністрація виконає свою роботу. І тільки тоді можна буде давати свою оцінку”, — звернувся він до 1000 студентів та молодих лідерів у Лімі.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама в суботу на зустрічі з лідерами 11 країн-учасниць Транстихоокеанского партнерства обговорив продовження співпраці Сполучених Штатів з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном.

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