Б.Обама выступил против предвзятости к Д.Трампу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент США Барак Обама выступил против предвзятости относительно будущего американского лидера Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Это не всегда одно и то же, как человек ведет предвыборную кампанию и как он потом руководит страной", - сказал действующий президент США.
Также Б.Обама объяснил, что не ожидает серьезных изменений во внешнеполитическом курсе США по Латинской Америке. По его мнению, лучший способ защитить американские интересы - это поддерживать хорошие отношения с соседними государствами.
"Не ждите худшего, надейтесь на то, что администрация выполнит свою работу. И только тогда можно будет давать свою оценку", - обратился он к 1000 студентов и молодых лидеров в Лиме.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в субботу на встрече с лидерами 11 стран-участниц транстихоокеанских партнерства обсудил продолжение сотрудничества Соединенных Штатов с Азиатско-Тихоокеанским регионом .