Б.Обама: у нас серйозні розбіжності з Росією стосовно України та Сирії

“Я прагнув до конструктивних відносин з Росією. Однак я реалістично дивився на речі і розумів, що у нас є серйозні відмінності в тому, як Росія дивиться на світ і як дивимося на світ ми. Цінності, про які ми говоримо, — демократичні цінності, свобода слова, міжнародні норми, верховенство закону, повага до здатності інших держав вирішувати свою долю і зберігати їх суверенітет і територіальну цілісність — ми не можемо відсунути в бік, — сказав президент США.

У своєму виступі президент США зупинився зокрема, на американсько-російських відносинах.

“Мій підхід до Росії не зазнав змін з того моменту, як я зайняв президентську посаду. Росія — важлива країна, військова наддержава. Вона має вплив в регіоні і в усьому світі. Ми зацікавлені в тому, щоб працювати і співпрацювати з Росією, щоб вирішити багато серйозні світові проблеми. Ми також сподіваємося на успіхи Росії, на те, що її жителі будуть забезпечені роботою, на зростання її економіки, на її добрі відносини з сусідами і на конструктивну участь у вирішенні великих проблем, таких, як глобальна зміна клімату”, -зазначив Б.Обама.

“З таких питань, як Україна і Сирія, у нас дуже серйозні розбіжності і я сподіваюся, що обраний президент США буде використовувати той же самий конструктивний підхід, визначаючи сфери, в яких ми можемо співпрацювати з Росією і де наші цінності і інтереси збігаються. Але я розраховую на те, що обраний президент також буде протистояти Росії у випадках, коли вона відходить убік від наших цінностей і міжнародних норм. Я не очікую, що новий президент буде копіювати наші розробки і підходи, але сподіваюся, що він не почне використовувати методи Realpolitik, прийшовши до висновку, що можна укласти якісь угоди з Росією, навіть якщо це завдає шкоди людям, або навіть порушує міжнародні норми, або робить вразливими менші (за розмірами) держави, або створює довгострокові проблеми в таких регіонах, як Сирія, де вона робить те, що їй зручно в даний момент. Обраний президент поступово зрозуміє це”, — додав він.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама закликав свого наступника Дональда Трампа протистояти Росії, якщо вона відходитиме від американських цінностей і міжнародних норм.