Б.Обама: у нас серьезные разногласия с Россией по Украине и Сирии

"Я стремился к конструктивным отношениям с Россией. Однако я реалистично смотрел на вещи и понимал, что у нас есть серьезные различия в том, как Россия смотрит на мир и как смотрим на мир мы. Ценности, о которых мы говорим, - демократические ценности, свобода слова, международные нормы, верховенство закона, уважение к способности других государств решать свою судьбу и хранить их суверенитет и территориальную целостность - мы не можем отодвинуть в сторону", - сказал президент США.

В своем выступлении президент США остановился в частности, на американо-российских отношениях.

"Мой подход к России не претерпел изменений с того момента, как я занял президентский пост. Россия - важная страна, военная сверхдержава. Она влияет в регионе и во всем мире. Мы заинтересованы в том, чтобы работать и сотрудничать с Россией, чтобы решить многие серьезные мировые проблемы. Мы также надеемся на успехи России, на то, что ее жители будут обеспечены работой, на рост ее экономики, на ее хорошие отношения с соседями и на конструктивное участие в решении крупных проблем, таких, как глобальное изменение климата ", -отметил Б.Обама .

"По таким вопросам, как Украина и Сирия, у нас очень серьезные разногласия и я надеюсь, что избранный президент США будет использовать тот же самый конструктивный подход, определяя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией и где наши ценности и интересы совпадают. Но я рассчитываю на то, что избранный президент также будет противостоять России в случаях, когда она отходит в сторону от наших ценностей и международных норм. Я не ожидаю, что новый президент будет копировать наши разработки и подходы, но надеюсь, что он не станет использовать методы Realpolitik, придя к выводу, что можно заключить какие-то соглашения с Россией, даже если это наносит ущерб людям или даже нарушает международные нормы, или делает уязвимыми меньшие (по размерам) государства, или создает долгосрочные проблемы в таких регионах, как Сирия, где она делает то, что ей удобно в данный момент. Избранный президент постепенно поймет это ", - добавил он.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама призвал своего преемника Дональда Трампа противостоять России, если она уйдет от американских ценностей и международных норм .