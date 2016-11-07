Б.Обама прокоментував "відсторонення" Д.Трампа від Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент США Барак Обама прокоментував "відсторонення" Дональда Трампа його передвиборчим штабом від ведення сторінки у Twitter, передає УНН з посиланням на Huffington Post.
Барак Обама у неділю під час виступу на підтримку кандидата Хілларі Клінтон у штаті Флорида сказав, що Дональд Трамп не зможе впоратися з "ядерними кодами".
Таку думку президент аргументував тим, що Д.Трамп навіть "не може впоратися з обліковими записами Twitter".
Як повідомляв УНН, помічники Д.Трампа забрали у нього доступ до облікового запису в Twitter.