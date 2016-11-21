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Б.Обама не має наміру втручатись у дії Д.Трампа

Б.Обама не має наміру втручатись у дії Д.Трампа

Київ • УНН

 • 8977 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Чинний президент США Барак Обама заявив, що хоче поважати інститут президентства в своїй країні і не збирається втручатися в дії свого наступника республіканця Дональда Трампа. Разом з тим він заявив, що готовий захищати американські ідеали, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Я хочу з повагою ставитися до цього посту і дати обраному президенту можливість висунути власну платформу і власні доводи без того, щоб хто-то щохвилини встрявав”, — сказав Б.Обама.

Такою була його відповідь на питання про те, чи має він намір критикувати в майбутньому нового господаря Білого дому, заздалегідь попереджає про готовність звернути назад політику нинішньої адміністрації США на багатьох напрямках.

Б.Обаму запитали про під час останньої зарубіжної прес-конференції, яку він провів у неділю ввечері в Лімі, де брав участь у саміті АТЕС.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама в неділю в ході прес-конференції за підсумками саміту АТЕС у Перу, перераховуючи в черговий раз гідності Сполучених Штатів, розповів, чим від них відрізняються Росія і Китай.

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