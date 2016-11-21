Б.Обама не має наміру втручатись у дії Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Чинний президент США Барак Обама заявив, що хоче поважати інститут президентства в своїй країні і не збирається втручатися в дії свого наступника республіканця Дональда Трампа. Разом з тим він заявив, що готовий захищати американські ідеали, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Я хочу з повагою ставитися до цього посту і дати обраному президенту можливість висунути власну платформу і власні доводи без того, щоб хто-то щохвилини встрявав”, — сказав Б.Обама.
Такою була його відповідь на питання про те, чи має він намір критикувати в майбутньому нового господаря Білого дому, заздалегідь попереджає про готовність звернути назад політику нинішньої адміністрації США на багатьох напрямках.
Б.Обаму запитали про під час останньої зарубіжної прес-конференції, яку він провів у неділю ввечері в Лімі, де брав участь у саміті АТЕС.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама в неділю в ході прес-конференції за підсумками саміту АТЕС у Перу, перераховуючи в черговий раз гідності Сполучених Штатів, розповів, чим від них відрізняються Росія і Китай.