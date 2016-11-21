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15 марта, 19:03 • 108163 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147206 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125907 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119268 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106177 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102079 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95450 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Б.Обама не намерен вмешиваться в действия Д.Трампа

Б.Обама не намерен вмешиваться в действия Д.Трампа

Киев • УНН

 • 8967 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Действующий президент США Барак Обама заявил, что хочет уважать институт президентства в своей стране и не собирается вмешиваться в действия своего преемника республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем он заявил, что готов защищать американские идеалы, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Я хочу с уважением относиться к этому посту и дать избранному президенту возможность выдвинуть собственную платформу и собственные доводы без того, чтобы кто-то каждую минуту вмешивался", - сказал Б.Обама.

Таков была его ответ на вопрос о том, намерен ли он критиковать в будущем нового хозяина Белого дома, который заранее предупреждает о готовности обратить вспять политику нынешней администрации США на многих направлениях.

Б.Обаму спросили о ходе последней зарубежной пресс-конференции, которую он провел в воскресенье вечером в Лиме, ​​где принимал участие в саммите АТЭС.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в воскресенье в ходе пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу, перечисляя в очередной раз достоинства Соединенных Штатов, рассказал, чем от них отличаются Россия и Китай .

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