Б.Обама не намерен вмешиваться в действия Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Действующий президент США Барак Обама заявил, что хочет уважать институт президентства в своей стране и не собирается вмешиваться в действия своего преемника республиканца Дональда Трампа. Вместе с тем он заявил, что готов защищать американские идеалы, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Я хочу с уважением относиться к этому посту и дать избранному президенту возможность выдвинуть собственную платформу и собственные доводы без того, чтобы кто-то каждую минуту вмешивался", - сказал Б.Обама.
Таков была его ответ на вопрос о том, намерен ли он критиковать в будущем нового хозяина Белого дома, который заранее предупреждает о готовности обратить вспять политику нынешней администрации США на многих направлениях.
Б.Обаму спросили о ходе последней зарубежной пресс-конференции, которую он провел в воскресенье вечером в Лиме, где принимал участие в саммите АТЭС.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в воскресенье в ходе пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу, перечисляя в очередной раз достоинства Соединенных Штатов, рассказал, чем от них отличаются Россия и Китай .