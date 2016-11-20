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Б.Обама і В.Путін у Лімі коротко обговорили Сирію

Б.Обама і В.Путін у Лімі коротко обговорили Сирію

Київ • УНН

 • 11073 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Барак Обама та Росії Володимир Путін зустрілися у неділю, 20 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у перуанській Лімі. Як повідомили у Білому домі, розмова тривала чотири хвилини, її темами стали ситуація в Україні та в Сирії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Обама закликав керівників зовнішньополітичних відомств країн, Джона Керрі та Сергія Лаврова, докладати зусиль для деескалації конфлікту в Сирії”, — йдеться в повідомленні.

Також адміністрація президента США уточнила, що Б.Обама закликав В.Путіна виконувати мінські угоди задля припинення протистояння на Донбасі. Він підкреслив відданість Вашингтона територіальній цілісності України.

Зазначимо, що це остання зустріч Путіна та Обами перед закінченням у січні терміну при владі Барака Обами.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама під час коротких переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті АТЕС закликав Москву дотримуватися мінських домовленостей. Про це заявив офіційний представник Білого дому.

Українські Національні Новини

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