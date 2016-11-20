Б.Обама и В.Путин в Лиме коротко обсудили Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент США Барак Обама и России Владимир Путин встретились в воскресенье, 20 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в перуанской Лиме. Как сообщили в Белом доме, разговор длился четыре минуты, его темами стали ситуация в Украине и в Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Обама призвал руководителей внешнеполитических ведомств стран, Джона Керри и Сергея Лаврова, прилагать усилия для деэскалации конфликта в Сирии", - говорится в сообщении.
Также администрация президента США уточнила, что Б.Обама призвал В.Путина выполнять минские соглашения по прекращению противостояния на Донбассе. Он подчеркнул приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины.
Отметим, что это последняя встреча Путина и Обамы перед окончанием в январе срока у власти Барака Обамы.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама во время коротких переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС призвал Москву соблюдать минские договоренности. Об этом заявил официальный представитель Белого дома.