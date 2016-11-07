Б.Обама: демократи переможуть на президентських виборах, якщо виграють у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент США Барак Обама, проводячи агітаційну кампанію за кандидата від Демпартії Хілларі Клінтон, заявив, що демократи переможуть на президентських виборах, якщо виграють у Флориді, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Два дні, Флоридо, два дні, щоб вирішити майбутнє цієї країни. І мені потрібна ваша допомога, щоб продовжити те, що ми почали вісім років тому”, — сказав він, виступаючи в цьому штаті.
Б.Обама закликав жителів Флориди згадати 2008 рік — тоді Обама також відвідував цей східний штат. За його словами, в той час країна переживала наслідки двох довгих військових кампаній, а також світову економічну кризу.
“Завдяки вам ми змогли перегорнути цю сторінку. Ми запобігли депресії. Весь прогрес, якого ми досягли, буде викинутий у вікно, якщо ми не виграємо ці вибори. І ми виграємо ці вибори, якщо ми виграємо Флориду”, — зазначив чинний президент США.
Як повідомляв УНН, Конгрес США отримав повідомлення від директора ФБР, в якому йдеться про відсутність підстав для кримінального переслідування екс-держсекретаря, а нині кандидата в президенти на виборах в США Хілларі Клінтон. Це означає, що справа про електронне листування проти неї закрита.