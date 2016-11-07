Б.Обама: демократы победят на президентских выборах, если выиграют во Флориде

"Два дня, Флорида, два дня, чтобы решить будущее этой страны. И мне нужна ваша помощь, чтобы продолжить то, что мы начали восемь лет назад", - сказал он, выступая в этом штате.

Б.Обама призвал жителей Флориды вспомнить 2008 год - тогда Обама также посещал этот восточный штат. По его словам, в то время страна переживала последствия двух длинных военных кампаний, а также мировой экономический кризис.

"Благодаря вам мы смогли перевернуть эту страницу. Мы предотвратили депрессии. Весь прогресс, которого мы достигли, будет выброшен в окно, если мы не выиграем эти выборы. И мы выиграем эти выборы, если мы выиграем Флориду", - отметил действующий президент США.

Как сообщал УНН, Конгресс США получил сообщение от директора ФБР, в котором говорится об отсутствии оснований для уголовного преследования экс-госсекретаря, а ныне кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон. Это означает, что дело об электронной переписке против нее закрыто.