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Азіатсько-тихоокеанський форум АТЕС рішуче засудив війну в Україні

Азіатсько-тихоокеанський форум АТЕС рішуче засудив війну в Україні

Київ • УНН

 • 324826 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Лідери країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону закликали до припинення війни росії з Україною, передає УНН.

Деталі

Учасники форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, заявили, що більшість членів засудили війну. росія є членом АТЕС, як і Китай, який загалом утримується від критики Москви.

У декларації, опублікованій лідерами АТЕС, визнаються різні погляди на війну і йдеться про те, що форум, присвячений в основному розвитку торгівлі та тіснішим економічним зв'язкам, не є місцем для вирішення таких конфліктів.

Але в ньому наголошується, що війна та інші проблеми безпеки можуть мати серйозні наслідки для світової економіки.

Більшість членів різко засудили війну в Україні і підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює інфляцію, проблеми з ланцюжками поставок, відсутність продовольчої безпеки та фінансові ризики.

Заява перегукується з формулюванням резолюції Генасамблеї ООН від 2 березня, в якій "рішуче засуджується агресія російської федерації проти України і потрібен її повний і беззастережний відхід з території України".

Доповнення

На членів АТЕС припадає половина світової торгівлі.
До інших членів АТЕС входять Бруней, Чилі, Гонконг, Індонезія, Малайзія, Мексика, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Філіппіни, Сінгапур, Тайвань і В'єтнам.

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