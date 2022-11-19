Азиатско-тихоокеанский форум АТЭС решительно осудил войну в Украине

Детали

Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявили, что большинство членов осудили войну. россия является членом АТЭС, как и Китай, который вообще воздерживается от критики Москвы.

В декларации, опубликованной лидерами АТЭС, признаются разные взгляды на войну и говорится, что форум, посвященный в основном развитию торговли и более тесным экономическим связям, не является местом для разрешения таких конфликтов.

Но в нем отмечается, что война и другие проблемы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усиливает инфляцию, проблемы с цепочками поставок, отсутствие продовольственной безопасности и финансовые риски.

Заявление перекликается с формулировкой резолюции Генассамблеи ООН от 2 марта, в которой "решительно осуждается агрессия российской федерации против Украины и требуется ее полный и безоговорочный уход с территории Украины".

Дополнение

На членов АТЭС приходится половина мировой торговли.

В остальные члены АТЭС входят Бруней, Чили, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Сингапур, Тайвань и Вьетнам.