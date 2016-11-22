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Автоводії України надають перевагу АЗС WOG - дослідження

Київ • УНН

 • 7086 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міжнародна дослідницька компанія 4Service Group попросила українських водіїв поділитися своєю думкою про те, якій мережі АЗК вони надають перевагу. Понад 60% українських водіїв вибрали WOG (31,5%) і OKKO (29,2%). Про це у своєму блозі повідомила директор 4Service Group в Україні Вікторія Скорбота, передає УНН.

Автоводії України надають перевагу АЗС WOG - дослідження

“Серед опитуваних було 69% чоловіків і 31% жінок, що безпосередньо відображає реальність наших доріг. Жінки повільно, але впевнено відвойовують своє місце за кермом і як сегмент, більш орієнтований на сервіс, вносять корективи в формат цінностей АЗС”, — зазначила експерт.

Так, статистичні дані, зібрані дослідницькою компанією клієнтського досвіду 4Service Group показали, що найчастіше українці заправляються на двох заправках: понад 60% українських водіїв обрали WOG (31,5%) і OKKO (29,2%).

“У числі найбільш популярних заправок респонденти назвали і мережі БРСМ, Укрнафта, Socar, ANP, Паралель. Згідно з даними опитування, в цілому, по всіх українських АЗС клієнти найчастіше витрачають на паливо до 2000 гривень на місяць — так відповіли 39% респондентів, а ось більше 5000 гривень щомісяця на паливо витрачають тільки 19%. Інші клієнти витрачають на паливо від 2000 до 5000 гривень в середньому”, — повідомила вона.

За словами В.Скорботи, клієнти мережі WOG витрачають на паливо більші суми, ніж в цілому по галузі, що корелюється з даними про доходи клієнтів WOG.

“Фактор вибору — в Україні ринок автомобільних заправок досить широкий: на ньому представлені великі мережі, невеликі регіональні оператори і окремі заправні станції. Здавалося б, ключовий продукт на АЗС — це бензин, і найголовніше для споживача — якість палива, яке, до речі, на думку клієнтів, з нівелюванням різниці в ціновій політиці перестала сильно відрізнятися на різних АЗС.

Чим далі, тим більше супутні послуги і якість обслуговування створюють додаткові умови, що впливають на вибір водіїв. Як результат, головним при виборі АЗС стала якість палива — 38% відповідей респондентів. І це закономірний факт, адже, в першу чергу, при побудові клієнтоорієнтованої компанії, якість продукту не повинна викликати будь-яких сумнівів.

Місце розташування стало визначальним для водіїв в 25% випадків. Замикає трійку основних факторів, що впливають на вибір заправки, якість обслуговування, включаючи додаткові послуги”, — розповіла вона і додала, що “третій показник наочно демонструє власникам мереж АЗС тенденцію останніх років: розвинений на високому рівні сервіс привертає набагато більшу кількість клієнтів і є конкурентною перевагою”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG пропонує заощаджувати на пальному з мобільним додатком.

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