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Автоводители Украины предпочитают АЗС WOG - исследование

Киев • УНН

 • 7086 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Международная исследовательская компания 4Service Group попросила украинских водителей поделиться своим мнением о том, какую сеть АЗС они предпочитают. Более 60% украинских водителей выбрали WOG (31,5%) и OKKO (29,2%). Об этом в своем блоге сообщила директор 4Service Group в Украине Виктория Скорбота, передает УНН.

Автоводители Украины предпочитают АЗС WOG - исследование

"Среди опрошенных было 69% мужчин и 31% женщин, что непосредственно отражает реальность наших дорог. Женщины медленно, но уверенно отвоевывают свое место за рулем и как сегмент, который более ориентирован на сервис, вносят коррективы в формат ценностей АЗС", - отметила эксперт.

Так, статистические данные, собранные исследовательской компанией клиентского опыта 4Service Group показали, что чаще всего украинцы заправляются на двух заправках: более 60% украинских водителей выбрали WOG (31,5%) и OKKO (29,2%).

"В числе наиболее популярных заправок респонденты назвали и сети БРСМ, Укрнафта, Socar, ANP, Параллель. Согласно данным опроса, в целом, по всем украинским АЗС клиенты чаще всего тратят на топливо до 2000 гривен в месяц - так ответили 39% респондентов, а вот более 5 000 гривен ежемесячно на топливо тратят только 19%. Другие клиенты тратят на топливо от 2000 до 5000 гривен в среднем", - сообщила она.

По словам В.Скорботы, клиенты сети WOG тратят на топливо большие суммы, чем в целом по отрасли, что коррелируется с данными о доходах клиентов WOG.

"Фактор выбора - в Украине рынок автомобильных заправок достаточно широкий: на нем представлены крупные сети, небольшие региональные операторы и отдельные заправочные станции. Казалось бы, ключевой продукт на АЗС - это бензин, и самое главное для потребителя - качество топлива, которое, кстати, по мнению клиентов, с нивелированием разницы в ценовой политике перестало сильно отличаться на разных АЗС.

Чем дальше, тем больше сопутствующие услуги и качество обслуживания создают дополнительные условия, влияющие на выбор водителей. Как результат, главным при выборе АЗС стало качество топлива - 38% ответов респондентов. И это закономерный факт, ведь, в первую очередь, при построении клиентоориентированной компании, качество продукта не должно вызывать каких-либо сомнений.

Местоположение стало определяющим для водителей в 25% случаев. Замыкает тройку основных факторов, влияющих на выбор заправки, качество обслуживания, включая дополнительные услуги", - рассказала она и добавила, что "третий показатель наглядно демонстрирует владельцам сетей АЗС тенденцию последних лет: развитый на высоком уровне сервис привлекает гораздо большее количество клиентов и является конкурентным преимуществом".

Напомним, как сообщал УНН, WOG предлагает экономить на топливе с мобильным приложением.

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