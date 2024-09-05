Автора фільму про отруєння Литвиненка Андрія Некрасова заарештовано в росії за зйомку біля будівлі фсб
Київ • УНН
66-річного режисера з німецьким громадянством Андрія Некрасова затримано за зйомку біля будівлі фсб. Йому загрожує до 90 діб арешту за "незаконну професійну діяльність".
Через зйомку поруч із будівлею фсб у росії заарештували режисера Андрія Некрасова, який має німецьке громадянство. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle і телеграм-канал Astra.
Деталі
66-річного режисера Андрія Некрасова затримали в смоленській області 24 серпня. Він підтвердив це сам у коментарі Deutsche Welle, з якими він зв'язався телефоном із центру утримання іноземних громадян.
За словами Некрасова, під час затримання йому оголосили, що він вів зйомку поруч із будівлею фсб. За це його засудили до арешту на строк до 90 діб за статтею про "незаконну професійну діяльність".
Інформацію про затримання Некрасова підтвердило МЗС ФРН.
Додамо
Некрасов народився 1958 року в санкт-петербурзі, у 70-х іммігрував до Німеччини. Серед його робіт фільми про смерть аудитора Сергія Магнітського в московському СІЗО і про отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні.
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