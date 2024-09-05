Автор фильма об отравлении Литвиненко Андрей Некрасов арестован в россии за съемку у здания фсб

Из-за съемки рядом со зданием фсб в россии арестовали режиссера Андрея Некрасова, имеющего немецкое гражданство. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle и телеграм-канал Astra.

Детали

66-летний режиссер Андрей Некрасов был задержан в смоленской области 24 августа. Он подтвердил это сам в комментарии Deutsche Welle, с которыми он связался по телефону из центра содержания иностранных граждан.

По словам Некрасова, при задержании ему объявили, что он вел съемку рядом со зданием фсб. За это его приговорили к аресту на срок до 90 суток по статье о "незаконной профессиональной деятельности".

Информацию о задержании Некрасова подтвердил МИД ФРГ.

Добавим

Некрасов родился в 1958 году в санкт-петербурге, в 70-х иммигрировал в Германию. Среди его работ фильмы о смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО и об отравлении бывшего сотрудника фсб Александра Литвиненко в Лондоне.

Напомним

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