Байден встретился с российским оппозиционером Кара-Мурзой после его освобождения из российской тюрьмы
Киев • УНН
Президент США Джо Байден провел встречу с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой в Овальном кабинете. Кара-Мурза был освобожден из российской тюрьмы в рамках масштабного обмена заключенными между США, РФ и другими странами.
Президент США Джо Байден встретился с российским оппозиционным политиком Владимиром Кара-Мурзой, которого недавно освободили из российской тюрьмы, в рамках обмена. Об этом Байден рассказал в X, передает УНН.
Детали
Владимир провел два с половиной года в несправедливом заключении в россии за то, что выступал против войны рф в Украине. Сегодня его семья снова стала целостной
Он также обнародовал фото с Кара-Мурзой и его семьей в Овальном кабинете.
Дополнение
Владимир Кара-Мурза, переживший два отравления в 2015 и 2017 годах, с апреля 2022 года находился в российском СИЗО. В 2023 году его приговорили к 25 годам колонии по статьям о распространении "фейков" об армии РФ, деятельности "нежелательной" организации и о "государственной измене".
Кара-Мурза называл россию страной-агрессором и рассказывал о военных преступлениях, публично заявлял о фальсификации выборов и нарушении прав человека в рф.
Напомним
Владимира Кара-Мурзу освободили 1 августа во время крупнейшего со времен "Холодной войны" обмена заключенными между США, РФ и еще пятью странами.