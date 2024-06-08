В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  140435 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  114920 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  117616 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76067 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114122 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111877 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

Французский эксперт по России Лоран Винатье арестован в Москве до 5 августа по обвинению в сборе данных о российской армии без регистрации в качестве "иностранного агента".

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В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney

Россия включила пропаганду на детских телеканалах в Европе, включая Disney, путем создания помех спутниковым сигналам и трансляции военных видеороликов на русском языке.

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Bloomberg: Россия включала пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney

В Украине после ремонта к сети подсоединили энергоблок-тысячник

Энергоатом подключил энергоблок, находившийся в ремонте, к электросети на 10 дней раньше запланированного срока, добавив в систему 1000 МВт мощности.

Экономика •   •  10342 просмотра
В Украине после ремонта к сети подсоединили энергоблок-тысячник

Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

Военно-воздушные силы Украины сбили 9 беспилотников "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59 во время ночной атаки России.

Война •   •  11532 просмотра
Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

Еще плюс 1210 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 517 290 человек личного состава и 7843 танков.

Война •   •  17004 просмотра
Еще плюс 1210 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области

Российские оккупанты совершили 290 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  16671 просмотра
Оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области

Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму

В ночь на 8 июня во многих местах оккупированного Россией Крыма, включая Балаклаву, Севастополь и Керчь, были зафиксированы громкие взрывы.

Война •   •  18193 просмотра
Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму

NHK: Украина и Япония подпишут соглашение о содействии восстановлению

Украина и Япония завершают работу над соглашением о сотрудничестве в полном восстановлении экономики Украины и инфраструктуры в течение следующих 10 лет.

Война •   •  18007 просмотра
NHK: Украина и Япония подпишут соглашение о содействии восстановлению

В Ватикане арестовал бывшего сотрудника за продажу пропавшей рукописи Бернини

Ватикан арестовал бывшего сотрудника за попытку продать рукопись Бернини 17-го века, которая исчезла из архивов Ватикана.

Культура •   •  16196 просмотра
В Ватикане арестовал бывшего сотрудника за продажу пропавшей рукописи Бернини

8 июня: Всемирный день океанов, день рождения пылесоса

Сегодня, восьмого июня во многих странах мира проходят разнообразные мероприятия по случаю Всемирного дня океанов. Событие было начато решением Генассамблеи ООН в 2008 году. Океаны занимают более 70% площади земли, в них обитают 80% всех биологических организмов на планете.

УНН Lite •   •  33301 просмотра
8 июня: Всемирный день океанов, день рождения пылесоса