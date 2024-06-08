В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

В Москве суд арестовал ранее задержанного французского политолога Лорана Винатье и отправил его в СИЗО до 5 августа. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

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Винатье обвиняют в том, что он собирал данные о России, в частности о ее армии, не зарегистрировавшись как так называемый "иностранный агент".

Лоран признал свою вину, заявив, что не намерен препятствовать следствию. Он сказал, что не знал, что для своей работы должен сам позаботиться о своем включении в реестр "иноагентов". Данные, которые изучал Винатье, не принадлежали к секретным.

Дополнение

47-летнего политолога Лорана Винатье задержали в Москве 6 июня. Он является сотрудником швейцарской НПО" Центр гуманитарного диалога", базирующейся в Женеве. Винатье специализируется на России, Чечне, Кавказе и Центральной Азии. Ранее он также работал с НАТО и Международным комитетом Красного Креста.

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о задержании своего согражданина, заявил, что он ни в коем случае не работал на французские спецслужбы или другие французские организации.

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