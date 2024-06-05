В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео

На манежной площади в москве на памятнике Георгию Жукову появилась надпись "ГУР" - Главное управление разведки МО Украины. УНН получило видео от анонимных источников, подписавшихся на Общественная инициатива "Молодежь за ГУР".

Российские СМИ сообщали, что на памятнике Жукову появилась надпись "ГУР". Полицейские задержали двух подозреваемых - женщин 55 и 28 лет. По факту "повреждения" памятника возбудили уголовное дело. Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд отправил под стражу женщин за надпись "ГУР" на памятнике Жукову в москве.

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