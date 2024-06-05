У москві на пам'ятнику Жукова з'явився напис "ГУР": відео
Київ • УНН
Дві жінки були заарештовані, і їм загрожує до 5 років тюремного ув'язнення за вандалізм щодо пам'ятника Георгію Жукову в Москві - за нанесення напису "ГУР".
На манежній площі у москві на пам'ятнику Георгію Жукову з’явився напис "ГУР" - Головне управління розвідки МО України. УНН отримало відео від анонімних джерел, які підписалися Громадська ініціатива "Молодь за ГУР".
Російські ЗМІ повідомляли, що на пам'ятнику Жукову з'явився напис "ГУР". Поліцейські затримали двох підозрюваних - жінок 55 та 28 років. За фактом "пошкодження" пам'ятника порушили кримінальну справу. Жінкам загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Суд відправив під варту жінок за напис "ГУР" на пам'ятнику Жукову в москві.
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