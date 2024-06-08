У Москві суд заарештував французького експерта по Росії Лорана Вінатьє
Київ • УНН
Французький експерт з Росії Лоран Вінатьє заарештований у Москві до 5 серпня за звинуваченням у зборі даних про російську армію без реєстрації в якості "іноземного агента".
У Москві суд арештував раніше затриманого французького політолога Лорана Вінатьє та відправив його в СІЗО до 5 серпня. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Вінатьє звинувачують у тому, що він збирав дані про Росію, зокрема про її армію, не зареєструвавшись як так званий "іноземний агент".
Лоран визнав свою провину, заявивши, що не має наміру перешкоджати слідству. Він сказав, що не знав, що для своєї роботи мав сам подбати про своє включення до реєстру "іноагентів". Дані, які вивчав Вінатьє, не належали до секретних.
Доповнення
47-річного політолога Лорана Вінатьє затримали в Москві 6 червня. Він є співробітником швейцарської НУО "Центр гуманітарного діалогу", що базується в Женеві. Вінатьє спеціалізується на Росії, Чечні, Кавказі та Центральній Азії. Раніше він також працював з НАТО та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
Президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про затримання свого співгромадянина, заявив, що він у жодному разі не працював на французькі спецслужби чи інші французькі організації.
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