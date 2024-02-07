Австрія відмовила в екстрадиції в Україну екс-глави НБУ Шевченка - ЗМІ
Київ • УНН
Австрійські суди відхилили запит України про екстрадицію колишнього глави Національного банку України Кирила Шевченка, пославшись на тривалу війну, яка робить передачу неможливою.
Суди в Австрії відхилили запит України на екстрадицію колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка. Про це повідомляє Der Standard, передає УНН.
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Повідомляється, що австрійські суди відхилили запит України на екстрадицію Шевченка.
Влада і суди стверджували, що передача Шевченка в Україну наразі неможлива через війну
Зазначається, що водночас Економічна та корупційна прокуратура (WKStA) зараз проводить розслідування щодо Шевченка за фактом ймовірних зловживань. А його заява про надання притулку залишається у Федеральному відомстві з імміграції та притулку (BFA).
Ексголову НБУ Шевченка оголосили у міжнародний розшук09.11.2022, 10:17 • 306114 переглядiв