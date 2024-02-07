Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ

Суды в Австрии отклонили запрос Украины на экстрадицию бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченка. Об этом сообщает Der Standard, передает УНН.

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Сообщается, что австрийские суды отклонили запрос Украины на экстрадицию Шевченко.

Власти и суды утверждали, что передача Шевченко в Украину в настоящее время невозможна из-за войны - говориться в сообщении.

Отмечается, что в то же время Экономическая и коррупционная прокуратура (WKStA) сейчас проводит расследование в отношении Шевченко по факту вероятных злоупотреблений. А его заявление о предоставлении убежища остается в Федеральном ведомстве по иммиграции и убежищу (BFA).

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