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Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ

Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 12:44  •  12799 просмотра

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Австрийские суды отклонили запрос Украины об экстрадиции бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, сославшись на продолжающуюся войну, которая делает передачу невозможной.

Суды в Австрии отклонили запрос Украины на экстрадицию бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченка. Об этом сообщает Der Standard, передает УНН.

Детали

Сообщается, что австрийские суды отклонили запрос Украины на экстрадицию Шевченко.

Власти и суды утверждали, что передача Шевченко в Украину в настоящее время невозможна из-за войны

- говориться в сообщении.

Отмечается, что в то же время Экономическая и коррупционная прокуратура (WKStA) сейчас проводит расследование в отношении Шевченко по факту вероятных злоупотреблений. А его заявление о предоставлении убежища остается в Федеральном ведомстве по иммиграции и убежищу (BFA).

Экс-главу НБУ Шевченко объявили в международный розыск09 ноябрь 2022, 08:17 • 305954 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Австрія відмовила в екстрадиції в Україну екс-глави НБУ Шевченка - ЗМІ
Austria refuses to extradite ex-NBU head Shevchenko to Ukraine - mass media
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Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ

Австрийские суды отклонили запрос Украины об экстрадиции бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, сославшись на продолжающуюся войну, которая делает передачу невозможной.

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