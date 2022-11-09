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Экс-главу НБУ Шевченко объявили в международный розыск

Киев • УНН

 • 306111 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко был объявлен в международный розыск. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Цитата

"Бывшего главу Национального банка (Кирилл Шевченко – ред.) объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке", – сообщила представитель САП.

Напомним

24 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что объявило в розыск трех банковских чиновников АБ "Укргазбанк", среди которых экс-глава НБУ Кирилл Шевченко.

Речь идет о деле растраты 206 млн грн "Укргазбанка", в чем подозревают служащих банка. Эпизоды дела не касаются периода пребывания экс-главы Нацбанка Шевченко в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины, указывали в САП.

До своего назначения на должность главы НБУ Кирилл Шевченко занимал должность главы правления "Укргазбанка".

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