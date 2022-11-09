Ексголову НБУ Шевченка оголосили у міжнародний розшук

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"Колишнього голову Національного банку (Кирила Шевченка – ред.) оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в Укргазбанку", – повідомила представниця САП.

Нагадаємо

24 жовтня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що оголосило у розшук трьох банківських чиновників АБ "Укргазбанк", серед яких ексголова НБУ Кирило Шевченко.

Йдеться про справу щодо розтрати 206 млн грн "Укргазбанку", у чому підозрюють службовців банку. Епізоди справи не стосуються періоду перебування ексголови Нацбанку Шевченка на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України, вказували у САП.

До свого призначення на посаду голови НБУ Кирило Шевченко обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".