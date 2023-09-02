Австралія відправила до Антарктиди криголам заради евакуації хворого вченого - BBC

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Необхідність залучати криголам виникла через те, що використати літак наразі неможливо із-за поганої погоди. Попри те, що поруч зі станцією Кейсі - однією з трьох постійних австралійських станцій в Антарктиді - є летовище, злітно-посадкова смуга на ньому влаштована на льоду, і, зараз, у зимових умовах, користуватися нею небезпечно. Для підготовки смуги до прийняття літака потрібно більше часу, ніж знадобиться криголаму, щоб подолати необхідну відстань.

Також відомо, що на борту криголама знаходяться кілька вертольотів, які також можуть бути залучені під час рятувальної експедиції.

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Як оголосила організація "Австралійська антарктична програма" (ААП), криголам Nuyina вийшов із порту Гобарт на південному острові Тасманія минулого тижня. Від Гобарта до станції Кейсі - 3443 кілометри. Максимальна швидкість криголама - 18 вузлів, або приблизно 32 км/год. Тобто, навіть чистою водою, не пробиваючись крізь льоди, він дійшов би до пункту призначення приблизно за п'ять днів.

Очікується, що криголам прибуде у пункт призначення вже найближчим часом.

В ААП не повідомили чим саме захворів їх фахівець, але відзначили, що перед відправленням в Антарктиду всі члени австралійських експедицій проходять ретельне медичне обстеження. Відомо, що у зимовий час, у найважчих, як вважається, умовах, на станції живуть лише близько 20 осіб.

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