Австралия отправила в Антарктиду ледокол ради эвакуации больного ученого - BBC

Детали

Необходимость привлекать ледокол возникла из-за того, что использовать самолет пока невозможно из-за плохой погоды. Несмотря на то, что рядом со станцией Кейси - одной из трех постоянных австралийских станций в Антарктиде - есть аэродром, взлетно-посадочная полоса на нем устроена на льду, и, сейчас, в зимних условиях, пользоваться ею опасно.

Для подготовки полосы к принятию самолета требуется больше времени, чем понадобится ледоколу, чтобы преодолеть необходимое расстояние.

Также известно, что на борту ледокола находятся несколько вертолетов, которые также могут быть задействованы во время спасательной экспедиции.

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Как объявила организация "Австралийская антарктическая программа" (ААП), ледокол Nuyina вышел из порта Хобарт на южном острове Тасмания на прошлой неделе. От Хобарта до станции Кейси - 3443 километра. Максимальная скорость ледокола - 18 узлов, или примерно 32 км/ч. То есть, даже по чистой воде, не пробиваясь сквозь льды, он дошел бы до пункта назначения примерно за пять дней.

Ожидается, что ледокол прибудет в пункт назначения уже в ближайшее время.

В ААП не сообщили чем именно заболел их специалист, но отметили, что перед отправкой в Антарктиду все члены австралийских экспедиций проходят тщательное медицинское обследование. Известно, что в зимнее время, в самых тяжелых, как считается, условиях, на станции живут лишь около 20 человек.

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