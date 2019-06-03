Австралія потерпає від російської пропаганди - дипломат

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Останнім часом Росія намагається активно пропагувати свої цінності в медійному просторі Австралії. Про це Надзвичайний і Повноважний посол України в Австралії Микола Кулінич розповів у інтерв'ю виданню "Голос України", передає УНН.

"За останні чотири роки я спостерігав шалені спроби РФ прорватися на медійний простір Австралії, організувати кібердиверсії чи хакерські атаки. Запустили сюди вірус "Петя", який в Австралії досі згадують…", - повідомив він.

За словами пана Кулініча, австралійці стурбовані втручанням Росії, оскільки територіальна віддаленість робить їх непричетними до глобальних загроз. Проте виявилось, що острівна країна досить вразлива перед хакерськими атаками.

"Тут (в Австралії - ред.) дуже серйозно цим займаються (питанням кібербезпеки - ред.): є член кабміну, уповноважений з питань кібербезпеки, є спеціальний посол з кібербезпеки у МЗС. Причому Україну в цій галузі дуже цінують", – зауважив Микола Кулінич.

Відповідаючи на питання щодо мотивів зацікавлення Росії у Австралії, Кулінич зазначив, що Австралія є одним з найбільш активних членів санкційної коаліції, крім того, світогляд Російської Федерації австралійців не влаштовує.

"Тим часом Росія фактично безперешкодно користується в Австралії телеканалом "Спутник". Russia Today можна побачити у більшості великих готелів. І політика цих каналів просто нахабна, спрямована на підрив авторитету інших країн", - додав дипломат.

Нагадаємо, у 2018 році українські фахівці заблокували близько 400 кібератак.

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