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Австралія "глибоко стурбована" співпраценю росії та КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Австралія «глибоко стурбована» зустріччю між лідером КНДР Кім Чен Ином і російським диктатором володимиром путіним на тлі «спекуляцій щодо купівлі зброї». Про заявила міністр закордонних справ країни Пенні Вонг державному мовнику ABC, пише УНН.

Цитата

«Я виділа б два моменти з цього приводу, — сказала Вонг, — перший — будь-яка покупка росією буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють усі перевезення зброї до КНДР та з неї. Другий момент полягає в тому, що я вважаю, що це свідчить про певний відчай з боку путіна».

Деталі

Вона додала, що Канберра «приєднається до всієї міжнародної спільноти, закликаючи путіна дотримуватися санкцій проти КНДР, які ввело все міжнародне співтовариство».

Зараз Вонг перебуває на Фіджі на зустрічі міністрів закордонних справ Форуму тихоокеанських островів.

Нагадаємо

Радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії спільно виступили з суворим попередженням щодо можливих порушень міжнародних санкцій Північною Кореєю та росією.

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