Австралия «глубоко обеспокоена» сотрудничеством россии и КНДР

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«Я бы выделила два момента по этому поводу, — сказала Вонг, — первый — любая покупка россией будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают все перевозки оружия в КНДР и из нее. Второй момент заключается в том, что я считаю, что это свидетельствует об определенном отчаянии со стороны путина».

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Она добавила, что Канберра «присоединится ко всему международному сообществу, призывая путина соблюдать санкции против КНДР, которые ввело все международное сообщество».

Сейчас Вонг находится на Фиджи на встрече министров иностранных дел Форума тихоокеанских островов.

Напомним

Советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии совместно выступили со строгим предупреждением о возможных нарушениях международных санкций Северной Кореей и Россией.

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