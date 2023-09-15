Подоляк назвав переговори Кім Чен Ина та путіна "проявом неспроможності росії"

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"Потреба москви благати про допомогу у Північної Кореї, безумовно, є приводом для жартів, проявом неспроможності росії та вироком 23-річній політиці путіна", — написав Подоляк.

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Він зазначив, що Україна "дуже серйозно ставиться до дій москви і Пхеньяна і робить власні розрахунки".

За словами офіційних осіб, російсько-північнокорейський саміт охоплював низку тем, включаючи транспортну інфраструктуру, логістику та сільське господарство.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін назвав початкові дискусії, які тривали понад п'ять годин у середу, з лідером КНДР Кім Чен Ином як "дуже продуктивні", включаючи "відвертий обмін думками" як щодо регіональних питань, так і щодо двосторонніх відносин.

путін також сказав, що москва розглядає та обговорює певну військову співпрацю з КНДР.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор путін у своїх коментарях щодо зустрічі з північнокорейським лідером намагався її виставити якомога нейтральнішою, через побоювання зайвої уваги до схем ухилення від санкцій.