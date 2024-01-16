Авіаудар рф по житловому сектору Нью-Йорка: під завалами все ще можуть перебувати люди, пошуки призупинені

У результаті авіаудару рф по Нью-Йорку на Донеччині зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинки. Як повідомили у ДСНС, за попередньою інформацією під завалами можливе перебування 5 осіб, передає УНН.

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За даними ДСНС, на місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим та транспортували їх до лікарні. Ліквідовано пожежу в одному з будинків на загальній площі 75 кв. м. Рятувальники розібрали 70 т будівельних конструкцій.

Одна із авіабомб влучила у дворі між багатоповерховими будинками та не розірвалася. Усіх мешканців з прилеглої території правоохоронці евакуйовували до безпечного місця.

У ДСНС додали, що пошуково-рятувальні роботи призупинені згідно рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Торецької міської військової адміністрації через безпекову складову. Роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації.