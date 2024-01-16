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Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 18:41  •  7242 просмотра

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Поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации из-за составляющей безопасности.

В результате авиаудара рф по Нью-Йорку в Донецкой области получили повреждения 5 частных жилых и 6 многоквартирных домов. Как сообщили в ГСЧС, по предварительной информации под завалами возможно пребывание 5 человек, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, на месте происшествия спасатели оказали первую домедицинскую помощь 2 раненым и транспортировали их в больницу. Ликвидирован пожар в одном из домов на общей площади 75 кв. м. Спасатели разобрали 70 т строительных конструкций.

Одна из авиабомб попала во дворе между многоэтажными домами и не разорвалась. Всех жителей с прилегающей территории правоохранители эвакуировали в безопасное место.

В ГСЧС добавили, что поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации из-за составляющей безопасности. Работы будут возобновлены после стабилизации ситуации.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Авіаудар рф по житловому сектору Нью-Йорка: під завалами все ще можуть перебувати люди, пошуки призупинені
Russian airstrike on New York's residential sector: people may still be trapped under the rubble
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