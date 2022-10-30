За добу авіація ЗСУ завдала 32 удари по позиціях окупантів, з них шість – по ППО

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"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. З них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА "Орлан-10", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили шість районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два засоби протиповітряної оборони та дев'ять інших важливих військових об’єктів противника.

Нагадаємо

29 жовтня окупанти майже 130 разів обстріляли українські позиції в районі більш як 45 населених пунктів України.