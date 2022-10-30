Окупанти майже 130 разів обстріляли українські позиції в районі більш як 45 населених пунктів України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що російські окупаційні війська за минулу добу завдали майже 130 ударів різного типу по Україні, передає УНН.
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Розпочалася 249 доба російського воєнного вторгнення в Україну.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.
Нагадаємо
Українські війська відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області.