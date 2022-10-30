ЗСУ відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області, — Генштаб

Деталі

Розпочалася 249 доба російського вторгнення в Україну.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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“За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЗСУ на півдні знищили майже 60 рашистів артилерійсько-мінометну установку “Нона” та гаубиці.