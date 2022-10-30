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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 6909 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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ЗСУ відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області, — Генштаб

ЗСУ відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області, — Генштаб

Київ • УНН

 • 167845 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні за добу повідомив, що українські війська відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 249 доба російського вторгнення в Україну.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Цитата

“За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЗСУ на півдні знищили майже 60 рашистів артилерійсько-мінометну установку “Нона” та гаубиці.

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