ЗСУ на півдні знищили майже 60 рашистів артилерійсько-мінометну установку “Нона” та гаубиці

Деталі

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими результатами протягом дня знищено:

- 57 рашистів;

- самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона»;

- самохідну гаубицю «Акація»;

- самохідну гаубицю «Мста-С»;

- гаубиці «Д-20» та «Мста-Б»;

- зенітні ракетно-гарматні комплекси «Тунгуска» та «Панцир-С1»;

- 1 танк;

- 7 одиниць автобронетехніки.

У командуванні додали, що пошкоджено ще 1 танк та 3 одиниці автобронетехніки.

Нагадаємо

ЗСУ на півдні знищили ще 8 складів з боєприпасами окупантів.