ЗСУ на півдні знищили майже 60 рашистів артилерійсько-мінометну установку “Нона” та гаубиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що герої України на півдні за добу знищили майже 60 рашистів, артилерійсько-мінометну установку “Нона” гаубиці та іншу ворожу військову техніку, передає УНН.
Деталі
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими результатами протягом дня знищено:
- 57 рашистів;
- самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона»;
- самохідну гаубицю «Акація»;
- самохідну гаубицю «Мста-С»;
- гаубиці «Д-20» та «Мста-Б»;
- зенітні ракетно-гарматні комплекси «Тунгуска» та «Панцир-С1»;
- 1 танк;
- 7 одиниць автобронетехніки.
У командуванні додали, що пошкоджено ще 1 танк та 3 одиниці автобронетехніки.
Нагадаємо
ЗСУ на півдні знищили ще 8 складів з боєприпасами окупантів.