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Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Нагадаємо

Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували Іскандери, ракети Х-59 та ударні дрони.

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