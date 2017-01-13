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Авіація ЗСУ розпочала рік з командирських польотів

Авіація ЗСУ розпочала рік з командирських польотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. В одній із бригад тактичної авіації Повітряного командування “Центр” Повітряних Сил Збройних Сил України під час новорічних свят відбулися командирські польоти. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.

Зазначається, до виконання польотів, які пройшли під керівництвом командира військової частини, залучались льотний склад частини та льотчики-інструктори від управління Повітряного командування “Центр”.

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Основними завданнями цих польотів стало відпрацювання єдиної методики відновлення навичок льотного складу в техніці пілотування, навігації, бойовому застосуванні вдень та вночі в різних метеорологічних умовах, а також підтримання досягнутого рівня натренованості та відновлення втрачених навичок по метеоумовам.

Загалом, льотчики здійснили 21 виліт із загальною кількістю нальоту близько 12 годин.

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