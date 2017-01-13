Авиация ВСУ начала год с командирских полетов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В одной из бригад тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во время новогодних праздников состоялись командирские полеты. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что к выполнению полетов, которые прошли под руководством командира воинской части, привлекались летный состав части и летчики-инструкторы от управления Воздушного командования "Центр".
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Основными задачами этих полетов стала отработка единой методики возобновления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем и ночью в различных метеорологических условиях, а также поддержание достигнутого уровня тренированности и восстановления утраченных навыков по метеоусловиям.
В общем, летчики совершили 21 вылет с общим количеством налета около 12:00.