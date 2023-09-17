Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу за добу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки армії рф. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.
Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.
Доповнення
Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські військові успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.